Балога: Ющенко у робочий час не має права ходити по партійних заходах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде і не має права у робочий час брати участь у партійних заходах.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з приводу відсутності керівника держави та почесного голови партії “Народний Союз Наша Україна” на засіданні Політраді цієї політичної сили, що відбулася сьогодні.

За словами В.БАЛОГИ, глава держави пильно стежить за ситуацією, яка склалася навколо формування парламентської коаліції, але не може відкладати заздалегідь заплановані заходи, які потребують президентської присутності.

Керівник Секретаріату нагадав, що минулого тижня саме на 27 листопада була призначена робоча поїздка Президента України до Луганської області.

«Якщо партійні лідери дійсно хотіли бачити почесного голову на своєму зібранні, варто було б погодити із ним свої плани», – сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому засіданні Політради НСНУ взяли участь менш ніж 50 осіб із 196 членів Політради партії, тобто на засіданні не було кворуму для ухвалення рішень.

Після засідання лідер партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що планує доповісти почесному голові партії, Президенту В.ЮЩЕНКУ про підсумки сьогоднішнього засідання Політради.

За словами В.КИРИЛЕНКА, засідання Політради було навмисно перенесене з учорашнього дня на сьогодні, оскільки була домовленість з Президентом, що він візьме участь у засіданні Політради.

Говорячи про те, чому цього не сталось, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що головною причиною є те, що Президенту повідомили, що навіть його присутність на засіданні Політради не зможе переконати «сімох, ну, може, п’ятьох народних депутатів поставити підпис під демократичною коаліцією».