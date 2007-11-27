ГПУ: у повідомленнях Рудьковського про теракти немає складу злочину

Генеральна прокуратура, вивчивши матеріали, надані СБУ, відмовила у порушенні кримінальної справи стосовно в.о. міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО за надання неправдивої інформації про підготовку терактів у Секретаріаті Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У порушенні кримінальної справи відмовлено за відсутності складу злочину», - сказав він, додавши при цьому, що у своїх поясненнях М.РУДЬКОВСЬКИЙ зауважив, що користувався Інтернетом і саме з одного із сайтів він отримав інформацію щодо підготовки терактів, і, виходячи з цього, прийняв рішення поінформувати про це відповідні служби для упередження незаконних проявів.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня цього року М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив в ефірі “5 каналу” про нібито підготовку Секретаріатом Президента України масштабної катастрофи з людськими жертвами. За його словами, він звернувся до Служби безпеки України з вимогою вжити відповідних заходів.

13 вересня прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, что Служба безпеки дуже ретельно проаналізувала заяви, які озвучував М.РУДЬКОВСЬКИЙ, і не знайшла їм підтвердження.

14 вересня СБУ звернулася до Генпрокуратури з поданням щодо порушення кримінальної справи проти М.РУДЬКОВСЬКОГО за поширення завідомо неправдивої інформації про теракти.