У головному офісі вважають непорозумінням візит податківців у WebMoney.UA

Про це йдеться у відповіді головного офісу WebMoney на запит Forbes.

«Ситуація в Україні є непорозумінням. Юристи та адвокати Українського Гаранта працюють над вирішенням ситуації», - відповіли в головному офісі WebMoney.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 червня, Міністерство доходів і зборів заблокувало на пов'язаних із електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн грн. Пізніше Нацбанк заявив, що не давав дозволу на діяльність або випуск електронних грошей WebMoney Transfer на території України.

Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, що відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юністрім», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юніон Кард», «Анелік», «Золота Корона», «Швидка пошта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золота Корона – Грошові Перекази», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Міжнародні грошові перекази «Лідер», BLIZKO, Money Exchange, «Алюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Бліц», IntelExpress, «ХАЗРІ».