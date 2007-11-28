Лавринович розповів, як Янукович може залишитися у прем’єрському кріслі

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА може виконувати обов`язки протягом року за умови відсутності сформованої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Якщо протягом року не буде сформована коаліція, уряд продовжить свою роботу», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

У той же час в.о. міністра нагадав, що відповідно до національного законодавства, Президент України не має права розпускати парламент протягом року після проведення дострокових виборів. «Якщо Президент вважатиме, що він не хоче використовувати своє право на розпуск парламенту через рік, це його виняткова прерогатива, тоді уряд виконуватиме свої обов`язки доти, поки або не буде сформована коаліція, або обраний новий склад парламенту», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.