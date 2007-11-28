Комуніст Грач вважає, що ”горе-регіони” зімкнуться з Нашою Україною

Лідер кримських комуністів, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ вважає, що представники Партії регіонів «зімкнуться» з представниками «Нашої України».

Про це йдеться у зверненні Л.ГРАЧА до кримчан, текст якого має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Те, що у Верховній Раді відбулося і відбувається, приведе до того, що горе-«регіони», які обдурили виборців, зімкнуться з націоналістами, з «Нашою Україною», об`єднаними на чолі з В.ЮЩЕНКОМ», - заявив депутат-комуніст. За його словами, це станеться, щоб «полум`я ворожнечі палало на нашій землі». «Щоб забули, що ми були єдиним слов`янським народом, щоб порвати зв`язки з Росією, а це означає – гинути від фашизму поодинці. Такі підсумки формування нового складу парламенту, спікеріади», - заявив депутат.

Він також висловив думку, що спікера «вони оберуть без участі Комуністичної партії». «Капітал він і є капітал», - зауважив Л.ГРАЧ. А Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає головний комуніст Криму, «залишать як виконуючого обов`язки» прем`єр-міністра. «Його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) міністрів відправлять з депутатськими значками до парламенту», - впевнений Л.ГРАЧ. Він також заявив, що В.ЮЩЕНКО розставить на міністерські пости «своїх Івченків, які їздять до Москви з перекладачами і шабашать цілий рік». Потім, упевнений депутат, все розвиватиметься за грузинським сценарієм, щоб посадити В.ЮЩЕНКА "на шию народу" на другий президентський термін. «Роби, дорогий народ, з цього висновок», - попереджає Л.ГРАЧ.