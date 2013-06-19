Верховна Рада «завернула» денонсацію «харківських угод»





Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту у першому читанні проголосували лише 152 народних депутатів із 386, зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема, "Батьківщина" віддала 71 голос на підтримку цього рішення, Партія регіонів - 3, «УДАР» - 34, «Свобода» - 33, КПУ - 0 та 11 голосів від позафракційних депутатів.

Законопроектом народного депутата від "Батьківщини" Володимира Яворівського передбачалося денонсувати Угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року.

Згідно з цією Угодою, Сторони подовжують дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року і Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року на 25 років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії.

При цьому орендна плата за перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України починаючи з 28 травня 2017 року складається з платежів Російської Федерації Україні в розмірі 100 млн доларів США на рік, а також з додаткових коштів, які отримуються за рахунок зниження з дати набрання чинності цією Угодою ціни в розмірі до 100 доларів США від встановленої чинним контрактом між НАК "Нафтогаз" України і ВАТ "Газпром", на кожну тисячу кубометрів газу, що поставляється в Україну, виходячи з пільгового погодженого обсягу поставок, передбаченого згаданим контрактом, за такою формулою: при ціні 333 долари США і вище за тисячу кубометрів газу зниження складе 100 доларів США, при ціні нижче 333 долари США зниження складе 30% від такої ціни.

Ці додаткові кошти підлягають обліку за підсумками кожного календарного року, протягом якого застосовуються вказане зниження, зростаючим підсумком і визнається як зобов’язання України, що погашаються шляхом виконання положень статті 1 цієї Угоди.