Зварич назвав свого колегу по фракції шантажистом

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Роман ЗВАРИЧ вважає, що сьогоднішня заява депутата Ігоря КРІЛЯ про умови підписання ним угоди про коаліцію містить “елементи шантажу”. Про це повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

Р.ЗВАРИЧ зазначає, що кандидатуру на посаду голови ВР України повинен визначати Почесний голова партії “Наша Україна” та фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”, а не окремі депутати. Він нагадав, що “спільно з Президентом більшість депутатів фракції дійшли до однієї позиції, як полягала в тому, щоб висунути на посаду спікера В’ячеслава КИРИЛЕНКА”. “Таке рішення має бути обов’язковим для всіх. Тут не може бути якоїсь окремої думки”, - переконаний він.

Р.ЗВАРИЧ назвав сьогоднішню заяву І.КРІЛЯ з приводу умови, за якої він може підписати коаліційну угоду “як мінімум політично некоректною”. “Можна навіть сказати, що в ній містяться елементи шантажу, які неприйнятні для політика, неприйнятні для вироблення спільної позиції фракції”, - підкреслив Р.ЗВАРИЧ. Він також наголосив, що “кілька осіб не можуть, навіть при повній повазі до принципу врахування позиції меншості, тримати у заручниках переважну більшість депутатів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України, заступник голови партії «Наша Україна» І.КРІЛЬ заявив, що підпише угоду про демократичну коаліцію, якщо голова партії НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО відмовиться від посади голови Верховної Ради.