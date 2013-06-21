У МВС кажуть, що взялися за розслідування конфлікту на агрофірмі Корнацького

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дубовик повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата від “Батьківщини” Сергія Соболєва.

На тему: Міліція затримала 4 учасників збройного конфлікту на агрофірмі Корнацького

Дубовик сказав, що на сьогодні зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство поєднане із застосування вогнепальної та холодної зброї. Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на 3-7 років.

“На теперішній час до Первомайського міськвідділу Миколаївського головного управління доставлено близько 20 осіб, які можуть мати причетність до скоєння хуліганських дій”, - повідомив Дубовик і додав, що з ними зараз проводяться слідчі дії.

Крім того, він повідомив, що слідчі оперативні групи працюють у Миколаївській та Київській областях.

Довідка УНІАН. Аркадій Корнацький - кандидат у мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.

Вранці, 18 червня, Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Першотравневого району Миколаївської області).

За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків з пістолетами і помповими рушницями спробували проникнути на територію підприємства”.

Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Усього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять осіб.

Того ж дня Корнацький заявив, що збройний напад кількох десятків молодиків на його агрофірму (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області) інспіровано владою і має суто політичний характер.

Міліція розпочала розслідування події, дані про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї). Затримано 4 підозрюваних у скоєнні хуліганських дій із застосуванням зброї на полях біля села Чаусове-2.

Разом з тим у Миколаївській облдержадміністрації заявили, що «Агрофірма Корнацьких» незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га.

Довідка УНІАН. У ніч на 2 листопада 2012 року після первинного підрахунку голосів в 132-му окрузі, коли лідирував представник опозиції Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силоміць виводили присутніх із приміщення ОВК, били шибки.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що під час зіткнення постраждали від побоїв, а також від сльозогінного газу, нібито застосованого прихильниками Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.

5 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132.