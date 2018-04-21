Більшість прогнозує широку коаліцію

Більшість відвідувачів УНІАН-сайту гадають, що в парламенті буде сформовано “синьо-помаранчеву” коаліцію, до якої входитимуть “Наша Україна” та Партія регіонів. Значно менше респондентів прогнозують помаранчеву коаліцію у складі трійки – “Наша Україна” – БЮТ – Соціалістична партія. Майже стільки ж читачів УНІАН передбачають провал усіх коаліційних переговорів, тобто те, що жодної парламентської коаліції утворено не буде. Незначна кількість читачів вірить у формування антипрезидентської коаліції, тобто без участі “Нашої України”.

Запитання було сформульоване таким чином: “Яка врешті-решт буде коаліція?” Із запропонованих варіантів 37,6% читачів обрали відповідь “синьо-помаранчева”, 22,3% - “помаранчева”, 20,8% - “жодної коаліції не буде”, 8,4% – “антипрезидентська”, 7,65% – “не знаю”, 3,2% запропонували власний варіант.

Серед “своїх варіантів” відповіді пропонуються такі: “злодійська”, “шкурна”, “антинародна”, “олігархічна”, “прагматична”, “українська”, “нормальна”, “коаліція буде – неважливо яка”, “усіх розпустити!”, “набридло!”

Загалом на запитання УНІАН (станом на 18 червня, 20.00) на українськомовній та російськомовній версіях сайту відповіли 884 респонденти.