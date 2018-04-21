Більшість прогнозує широку коаліцію

Більшість прогнозує широку коаліцію

20:40, 18 червня 2006
790

Майже 38% наших читачів гадають, що в парламенті буде сформовано “синьо-помаранчеву” коаліцію. Значно менше прогнозують помаранчевий союз. Майже стільки ж передбачають провал будь-яких коаліційних переговорів...

Більшість відвідувачів УНІАН-сайту гадають, що в парламенті буде сформовано “синьо-помаранчеву” коаліцію, до якої входитимуть “Наша Україна” та Партія регіонів. Значно менше респондентів прогнозують помаранчеву коаліцію у складі трійки – “Наша Україна” – БЮТ – Соціалістична партія. Майже стільки ж читачів УНІАН передбачають провал усіх коаліційних переговорів, тобто те, що жодної парламентської коаліції утворено не буде. Незначна кількість читачів вірить у формування антипрезидентської коаліції, тобто без участі “Нашої України”.

Запитання було сформульоване таким чином: “Яка врешті-решт буде коаліція?” Із запропонованих варіантів 37,6% читачів обрали відповідь “синьо-помаранчева”, 22,3% - “помаранчева”, 20,8% - “жодної коаліції не буде”, 8,4% – “антипрезидентська”, 7,65% – “не знаю”, 3,2% запропонували власний варіант.

Серед “своїх варіантів” відповіді пропонуються такі: “злодійська”, “шкурна”, “антинародна”, “олігархічна”, “прагматична”, “українська”, “нормальна”, “коаліція буде – неважливо яка”, “усіх розпустити!”, “набридло!”

Загалом на запитання УНІАН (станом на 18 червня, 20.00) на українськомовній та російськомовній версіях сайту відповіли 884 респонденти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter