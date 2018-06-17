Якщо Тимошенко з`явилася без коси – це неспроста (фоторепортаж)

Демократична коаліція у складі 227 народних депутатів БЮТ і НУ-НС створена офіційно. Про це сьогодні на засіданні ВР оголосив головуючий Роман Зварич. Єдиним нашоукраїнцем, який відмовився підписувати коаліційну угоду з БЮТ, виявився Іван Плющ.

Рішення про створення коаліції було ухвалене сьогодні на загальних зборах депутатів фракцій НУ-НС і БЮТ. Після чого лідери фракцій Юлія ТИМОШЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО підписали угоду.

До речі, ТИМОШЕНКО знову розпустила косу. І з цією зачіскою з`явилася як на спільне засідання фракцій, так і до сесійної зали ВР. Востаннє без звичної коси Тимошенко з`являлася в залі парламенту якраз напередодні спільного голосування БЮТ і ПР за подолання вето Ющенка на закон про Кабінет міністрів. Очевидно, якщо Тимошенко у вівторок, на який Зварич призначив наступне засідання ВР, з`явиться на публіці з косою, можна буде стверджувати: розпущене волосся Тимошенко – сигнал до чергових серйозних змін в політиці...

Фото Сергія Світлицького / УНІАН