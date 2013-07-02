З другої спроби Рада підтримала штрафи за порушення парковки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів», внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проголосували 232 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР спочатку раз не змогла підтримати даний законопроект, але пізніше голова парламенту Володимир Рибак запропонував повернутися до голосування.

Законопроектом передбачається внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Пропонується доповнити кодекс статтею 1521 «Порушення правил паркування транспортних засобів», у якій ідеться, що несплата водіями транспортних засобів, крім осіб, зазначених у частині 6 статті 30 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами тягне за собою накладення штрафу від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Паркування у місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині 6 статті 30 Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, особами, які не мають відповідних пільг, тягне за собою накладення штрафу від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також цією статтею передбачається, що порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування тягне за собою накладення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, вимог щодо обладнання майданчиків для платного паркування паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 4 цієї статті тягне за собою накладення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.