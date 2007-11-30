Турчинов каже, коаліція житиме довго, а Регіони уже мугикають траурний марш
Кисельов просить не пудрити мізки
Один із лідерів БЮТ Олександр Турчинов переконаний, що коаліція існуватиме довго, бо депутат не може відкликати підпис під нею.
Про це він сказав в ефірі програми "Я так думаю" каналу "1+1".
"Тиск безумовно є. Але ж як би не хотіли опоненти, вони вже не можуть зруйнувати коаліцію. Чому? Бо відповідно до Конституції, коаліцію створюють фракції", - наголосив Турчинов.
"Так коаліційну угоду підписують окремі депутати, але ж відкликати підпис, як і голос після голосування, неможливо. Тільки фракція може вийти з коаліції. Депутати не є суб`єктами коаліції… Вони можуть вийти з фракції, але в цьому разі депутат утрачає мандат", - сказав представник БЮТ.
"Я переконаний, що коаліція буде довго існувати, і я не виключає, що до неї можуть приєднатися представники іншої фракції, зокрема Блоку Литвина", - зазначив він.
"Якщо є бажання займатися не лише демагогією, а й реалізовувати програмні засади, коли є бажання працювати – приєднуйтеся!", - закликав Турчинов.
Водночас регіонал Василь Кисельов звинуватив бютівця в тому, що він "пудрить мізки людям" і наголосив, що той каже маячню ("чушь" - російською).
"Депутат може вийти з коаліції, не виходячи із фракції... Це можливо, і я переконаний, що не до вівторка, так до четверга не кілька людей, а десятки людей відкличуть свої підписи під цією угодою", - заявив регіонал.