Турчинов каже, коаліція житиме довго, а Регіони уже мугикають траурний марш

Один із лідерів БЮТ Олександр Турчинов переконаний, що коаліція існуватиме довго, бо депутат не може відкликати підпис під нею.

Про це він сказав в ефірі програми "Я так думаю" каналу "1+1".

"Тиск безумовно є. Але ж як би не хотіли опоненти, вони вже не можуть зруйнувати коаліцію. Чому? Бо відповідно до Конституції, коаліцію створюють фракції", - наголосив Турчинов.

"Так коаліційну угоду підписують окремі депутати, але ж відкликати підпис, як і голос після голосування, неможливо. Тільки фракція може вийти з коаліції. Депутати не є суб`єктами коаліції… Вони можуть вийти з фракції, але в цьому разі депутат утрачає мандат", - сказав представник БЮТ.

"Я переконаний, що коаліція буде довго існувати, і я не виключає, що до неї можуть приєднатися представники іншої фракції, зокрема Блоку Литвина", - зазначив він.

"Якщо є бажання займатися не лише демагогією, а й реалізовувати програмні засади, коли є бажання працювати – приєднуйтеся!", - закликав Турчинов.

Водночас регіонал Василь Кисельов звинуватив бютівця в тому, що він "пудрить мізки людям" і наголосив, що той каже маячню ("чушь" - російською).

"Депутат може вийти з коаліції, не виходячи із фракції... Це можливо, і я переконаний, що не до вівторка, так до четверга не кілька людей, а десятки людей відкличуть свої підписи під цією угодою", - заявив регіонал.

Українська правда