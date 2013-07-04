ЗМІ: 13 нардепів-регіоналів просили Януковича за автора матюкливих пісень

Про це пише газета «Коммерсант-Украина».

У розпорядженні газети опинилися документи, які свідчать про те, що відповідне прохання главі держави підписали 13 народних депутатів від Партії регіонів. Серед підписантів - Ян Табачник, Сергій Тігіпко, Віталій Журавський, Нестор Шуфрич, Ельбрус Тедеєв, Вадим Колесніченко, Володимир Олійник, Таїсія Повалій, Микола Сорока, Микола Дем‘янко, Тетяна Бахтєєва, Володимир Демішкан і Володимир Місик. Крім того, прохання про присвоєння звання було підписане головою Київської міської держадміністрації Олександром Поповим і першим заступником міністра культури Тимофієм Коханом, який запропонував зробити це "як виняток".

У зверненні народні депутати найбільш знаковими назвали нову роботу виконавця "Спасибо МВД!", гімн пенітенціарної служби, а також цикл духовних пісень. З нагородного листа виходить, що, окрім пісень, що увійшли до семи авторських альбомів, серед яких "Откровение", "ПроХХХодимец", "100 процентов", Гаврилюк також видав п'ять збірок віршів. Зокрема, "Второе Я", "Дыхание плоти", "Бесстыжие стихи", більшу частину яких складають твори, що містять ненормативну лексику.

Опитані газетою підписанти заявили, що не були ініціаторами звернення, і не дуже добре знайомі з творчістю Гаврилюка.

"Нагадайте мені, будь ласка, хто такий Олег Гаврилюк?", - перепитав Тедеєв. "Я не був ініціатором цього прохання. До мене підійшли і запитали, чи можу я підписати колективне звернення. Я колись чув кілька його пісень, вони у мене відклалися в голові, я і підписав", - сказав Колесніченко.

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Олійник послухав пару дисків виконавця шансону, і навіть одержав від нього особисте запрошення на концерт, на який не пішов. "Мені сьогодні показали його вірші, це ганебна річ, я б їх не слухав і не читав. Хоча, відверто кажучи, і у класиків не все було гладко в цьому відношенні", - сказав Олійник, додавши, що наступного разу ретельніше вивчатиме творчість людей, прохання про нагородження яких його просять підписати. Крім того, він уточнив, що, зазвичай, ініціатором прохання є перший народний депутат, що підписався, яким у даному випадку є Ян Табачник. Втім, той від коментарів відмовився.