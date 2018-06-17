Ющенко - Білосніжка, Янукович - тому що дракон... (діти малюють політику)

Поки представники великої української політики створюють коаліцію, ділять портфелі і посади, київським школярам запропонували зобразити своє бачення майбутньої України і її героїв. В рамках акції, проведеної газетою «Известия в Украине», учні 4 - 7 класів малювали те, як вони уявляють собі ідеального політика, ідеальну країну і ідеальну парламентську коаліцію.

“У нинішній політичній кампанії не вистачає позитиву. Хочеться чогось світлого і нового, тому ми попросили дітей кількох київських шкіл намалювати, як вони уявляють ідеальну країну і ідеальних політиків. І діти самі у результаті вийшли на тему парламентської коаліції, що було для нас абсолютною несподіванкою”, - розповідає головний редактор газети «Известия в Украине» Яніна Соколовська.

“Я намалювала персонажів з казки Білосніжка і 7 гномів. Білосніжка - це наш Президент, він для нас старається, працює, як Белосніжка. А гноми - це його помічники і інші політики. Мені здається, нашій країні не вистачає Попелюшок, які всі за всіма прибиратимуть, і принців, які цих Попелюшок перетворюватимуть на прекрасних принцес. Хто пожив у бідності і потрапив у політику, буде більше допомагати бідним і простим людям”, - міркує семикласниця Катя.

Або ще один малюнок. У високій башті з написом БЮТ сидить царівна. Поряд пролітає величезний дракон, на крилах якого написано: “Янукович. Тому що дракон”.

На малюнках дітей герої мультфільмів і комп`ютерних ігор - Сніжна Королева, Червона шапочка, Бременські музиканти, Симпсони, кіт Гарфілд. Всі вони яскраві, барвисті, веселі. “Аби ж світлий неагресивний погляд цих дітей і на сьогоднішню і на майбутню Україну не зіпсували до того моменту, поки вони почнуть доросле життя”, - відзначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко.

Але якими б яскравими і веселими не були малюнки, всі вони свідчать про те, що наші діти дуже політизуються. З цим згоден і народний депутат, директор Центру дослідження політичних цінностей Олесь Доній: “В Україні спостерігається надмірне політизування життя і спроба втягнути в це політизування ще і підростаюче покоління. Діти починають малювати Ющенка, Тимошенко, Януковича - це ненормально, краще б вони Вінні-Пуха малювали”.

Депутат пригадав і політиків, які намагаються впливати на батьків через дітей: “Я був здивований, коли під час останньої передвиборчої компанії наші союзники спробували робити щоденники з лідером блоку. Я вже не говорю про подарунки для молодших класів”.

Політик також відзначив, що на своє здивування, не побачив на малюнках школярів солдатів і боїв. А сам зізнався, що в дитинстві малював солдатів, ковбоїв, індіанців і військові баталії.

Глава Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що діти “не виконали” завдання. “Вони показали, що не дуже розуміють питання, а малюють те, що вони хочуть малювати. Діти залишаються дітьми, незважаючи на агресію на Грушевського. Це говорить про те, що клімат в країні нормальний і діти живуть з надією, що вони будуть європейцями (хоча самі вони того ще не усвідомлюють). Думаю, російські діти малювали б інакше”. Психіатр не вважає, що проведення подібних акцій і експериментів сприяє втягуванню дітей у політику. Хоча сам зізнається, що йому б і на думку не спало питати дітей про коаліцію, про ідеальних політиків, тому що “діти не мають цього знати”.

“Я намалював Запорізьку Січ під час виборів. Ми бачимо, що вона спокійна. Я б хотів, щоб сьогодні під час виборів було так само спокійно. І казкові герої тут не стануть у нагоді, у нас дуже хороший народ”, “хочеться порядку в уряді і щоб головними героями були люди, а не політики”, “я хотів би замінити війну між партіями на мир”, - так міркують наші діти, майбутнє покоління, яке через 15-20 років активно почне впливати на політичне життя України.

Анна Ященко