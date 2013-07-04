Українські волейболісти вийшли у плей-офф чемпіонату світу

Як повідомляє офіційний сайт турніру, український дует на груповому етапі - у квартеті D - здобув дві перемоги, над американцями і норвежцями, програвши тільки росіянам.

Вирішальний матч за вихід у плей-офф відбувся сьогодні, коли Попову і Самодаю протистояв норвезький дует Івер Хорр - Гейр Ейтун. Українці впевнено виграли першу партію (21:15), після чого рознервувалась і розгубили свою перевагу. Другий сет проходив у впертій і рівній боротьбі, а наприкінці вдалішими виявилися норвежці - 21:19. Тим не менш, у вирішальній партії, яка також проходила в рівній боротьбі, українці вже не дозволили супернику контролювати хід гри, вигравши з рахунком 15:13. У підсумку - 2:1 на користь нашої пари.

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Таким чином, дует посів друге місце у підсумковій таблиці групового турніру, пропустивши вперед лише росіян. На третьому місці - американці, на четвертому - норвежці.

Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться в Мазурі сьогодні пізно вночі.