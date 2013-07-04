Справу про зґвалтування у Врадіївці об'єднали з аналогічною 2011 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прокурор Миколаївської області Андрій Курись на прес-конференції.

Справу про згвалтування і вбивство 15-річної Аліни Поркул у 2011 році у Врадіївці Миколаївської області було об'єднано з розслідуванням про згвалтування мешканки Врадіївки Ірини Крашкової 26 червня 2013 року.

«Сьогодні ми перевіряємо заяви громадян про неправомірні дії працівників міліції у Врадіївці, - повідомив Курись. - Кожному факту буде дана принципова оцінка. За поданням Генпрокуратури, яка займається перевіркою діяльності міліції, заслуховували кримінальну справу про вбивство неповнолітньої Аліни Поркул. То справа, яка в усіх на вустах, цей тяжкий злочин, на жаль, залишається нерозкритим. Була проведена певна робота, яка не дала ніякого результату. Було ухвалено рішення про визнання слідства неефективним, і за моєю постановою, це провадження для проведення розслідування було направлене в слідче управління УВС області. Безпосереднє процесуальне керівництво буде здійснене прокурором області. Воно буде і під особистим контролем моїм і мого заступника, який відповідає за цей напрямок роботи».

«Слідство повинне перевірити всі версії, які є в цьому злочині, - додав прокурор. - Я дав розпорядження повернутися до тих фактів смерті громадян – це двоє чоловіків, які перевірялися на причетність до цього злочину. Органи прокуратури ще раз перевірять всі обставини, які передували смерті цих громадян. Там два самогубства».

Як повідомляв УНІАН, справу про згвалтування і жорстоке биття 29-річної Ірини Крашкової та справу про вбивство 15-річної Аліни Поркул буде об'єднано в одне виробництво.

18 січня 2011 року в смт Врадіївка Миколаївської області на березі ставка по вул. Героїв Врадіївщини із слідами насильницької смерті було знайдено труп 15-річної учениці місцевої школи.

За фактом смерті дівчини слідчим відділом Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - «Умисне вбивство».

У справі було допитано більш як 100 осіб, 11 – під тортурами дали зізнання. Двоє підозрюваних потім скінчили життя самогубством.