"Свободівці" придумали як заборонити рекламу спиртного та тютюну

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті Верховної Ради.

Автори законопроекту пропонують заборонити рекламу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок, а також посилити механізм державного управління за рекламною діяльністю в Україні.

“У законопроекті пропонується заборонити рекламу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, торговельних марок, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та/або слабоалкогольні напої, пиво, тютюнові вироби у будь – якій формі на всій території України. Заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням торговельних марок, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, слабоалкогольні напої та/або пиво”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори законопроекту також наголошують, що прийняття зазначеного документу не потребує внесення змін до інших законів України, а його реалізація не потребує видатків з держбюджету.

“Реалізація норм згаданого законопроекту уможливить зменшити кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, поліпшить показники стану здоров’я населення України, особливо молоді та підростаючого покоління, що зумовить покращення якості життя громадян, підвищення його тривалості і як наслідок – подолання демографічної кризи в Україні останніх двадцяти років”, - вважають автори проекту закону.

Ініціаторами даного законопроекту є народні депутати від ВО “Свобода”: Олексій Кайда, Анатолій Вітів, Ігор Янків та Ірина Сех.