"Свободівці" придумали як заборонити рекламу спиртного та тютюну
Народні депутати від ВО “Свобода” зареєстрували у парламенті законопроект про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" (щодо заборони реклами алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок).
Текст документу обнародуваний на офіційному сайті Верховної Ради.
Автори законопроекту пропонують заборонити рекламу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок, а також посилити механізм державного управління за рекламною діяльністю в Україні.
“У законопроекті пропонується заборонити рекламу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, торговельних марок, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та/або слабоалкогольні напої, пиво, тютюнові вироби у будь – якій формі на всій території України. Заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням торговельних марок, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, слабоалкогольні напої та/або пиво”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Автори законопроекту також наголошують, що прийняття зазначеного документу не потребує внесення змін до інших законів України, а його реалізація не потребує видатків з держбюджету.
“Реалізація норм згаданого законопроекту уможливить зменшити кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, поліпшить показники стану здоров’я населення України, особливо молоді та підростаючого покоління, що зумовить покращення якості життя громадян, підвищення його тривалості і як наслідок – подолання демографічної кризи в Україні останніх двадцяти років”, - вважають автори проекту закону.
Ініціаторами даного законопроекту є народні депутати від ВО “Свобода”: Олексій Кайда, Анатолій Вітів, Ігор Янків та Ірина Сех.