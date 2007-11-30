Харківські депутати ”засудили Укази Президента, що ображають Україну”

Харківська обласна рада підтримала заяву Луганської обласної ради «щодо протидії нацизму в Україні».

Як повідомляється на сайті облради, відповідну заяву депутати Харківської області прийняли 29 листопада на своїй сесії.

У заяві під назвою «Зупинимо нацизм» зазначено, що «розвиток подій в останні роки свідчить, що потенційна загроза відродження нацизму стає реальністю, зокрема, здійснюються цілеспрямовані спроби переписати і наповнити націоналістичним змістом історію становлення і розвитку України, перекрутити історію Великої Вітчизняної війни. Ініціаторів і виконавців цієї зухвалої компанії не зупиняє ані народна пам`ять, ані правда історії, ані рішення Нюрнберзького трибуналу, ані загроза поглиблення розколу України».

«Харківські депутати, - йдеться у повідомленні облради, - засудили Укази Президента, що ображають Україну, зокрема Указ про присвоєння звання Героя України Роману Шухевичу, а також рекомендації Харківської облдержадміністрації щодо присвоєння харківським вузам імен Шухевича, подружжя Стецьків».

«Висловлюючи солідарність з депутатами Луганської обласної ради, що засудили прояви нацизму, депутати Харківської обласної ради закликали до активного і організованого висловлення протесту проти затвердження нацизму в Україні», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Луганська облрада прийняла заяву, в якій висловила обурення “спробами певних політичних сил переписати найважливіші сторінки історії, нав`язуючи чужі цінності». “Засуджуємо прагнення обілити націоналізм, що призвів світ до трагедії Другої світової війни і жахів нацизму”, - йдеться, зокрема, в заяві.

У свою чергу Харківська облрада на сесії 29 листопада також визнала ОУН-УПА воюючою стороною на боці фашистської Німеччини і закликала владні органи «не допускати героїзації ОУН-УПА та запропонувала органам влади області демонтувати в разі наявності будь-які пам`ятні знаки, встановлені на честь ОУН-УПА чи їх бойовиків».