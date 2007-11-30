У кадровій політиці армії бойова підготовка потрапила на останнє місце

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО видав наказ “Про затвердження Концепції кадрової політики в Збройних Силах України”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, концепція покликана бути орієнтиром для вдосконалення нормативно-правової бази, організаційної, наукової, освітньої та інших видів діяльності органів військового управління у сфері кадрової політики.

Даний наказ визначає головну мету кадрової політики, якою є створення умов для гарантованого та якісного комплектування Збройних Сил персоналом, спроможним виконувати завдання за призначенням і його ефективного використання.

Згідно з наказом, пріоритетним напрямом в кадровій роботі вважається ефективне службове використання військовослужбовців, які мають оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень освіти, високий рівень професійної підготовки (класної кваліфікації), науковий ступінь (вчені звання), пройшли підготовку за кордоном, є учасниками бойових дій, мають практичний досвід участі в миротворчих операціях, служби в міжнародних штабних елементах, володіють іноземними мовами, та командирів (начальників) підрозділів, що протягом двох останніх років мають високі показники у бойовій і професійній підготовці.

Концепцією визначаються перспективи розвитку кадрової політики в ЗС України щодо створення системи кадрового менеджменту централізованого типу, спрямованої на індивідуальний підхід у роботі з персоналом, формування об’єктивних і прозорих кадрових рішень, упровадження механізму управління кар’єрою особового складу, завдань з підготовки кадрів, залучення на військову службу, утримання та адаптації військовослужбовців після звільнення зі Збройних Сил України.

Концепція кадрової політики в Збройних Силах України впроваджується шляхом розробки програми її реалізації, в якій визначатимуться етапи виконання практичних заходів, терміни та конкретні виконавці.