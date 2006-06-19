Жовтяк проведе інтернет-конференцію

Сьогодні о 15.00 на сайті «Кияни» відбудеться веб-конференція поновленого судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА.

Свої запитання Є.ЖОВТЯКУ можна поставити за адресою в інтернеті: http://old.obozrevatel.com/kv4/new/352.html

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації.

Через деякий час на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації, датований 16 червня 2006 року.