Жовтяк проведе інтернет-конференцію
14:01, 19 червня 2006Політика
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Сьогодні о 15.00 на сайті «Кияни» відбудеться веб-конференція поновленого судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА.
Свої запитання Є.ЖОВТЯКУ можна поставити за адресою в інтернеті: http://old.obozrevatel.com/kv4/new/352.html
Як повідомляв УНІАН, 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації.
Через деякий час на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації, датований 16 червня 2006 року.
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