14 організованих злочинних груп довела до суду львівська міліція

З початку нинішнього року правоохоронці Львівщини завершили розслідування та передали до суду 14 кримінальних справ щодо організованих злочинних груп у складі 59 осіб. Члени зазначених ОЗГ (організованих злочинних груп) скоїли 260 злочинів, серед яких 216 злочинів кваліфікуються, як тяжкі та особливо тяжкі.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату Львівської облдержадміністрації Анатолій ЗАДЕРЕЙ. За його словами, матеріальні збитки за вказаними кримінальними справах становлять 3 млн. 220 тис. грн.

Як поінформував УНІАН в.о. начальника УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області Іван МИСЛОВСЬКИЙ, лише за матеріалами управління по боротьбі з організованою злочинністю передано до суду кримінальні справи щодо 9 організованих злочинних груп.

«На рахунку цих злочинних груп 212 злочинів, серед яких бандитизм, умисне вбивство, 22 розбійних напади, 2 факти вимагання, 3 злочини пов’язані з незаконним позбавленням волі людей, а також злочини пов`язані з незаконним обігом зброї та наркотичних речовин», - поінформував І.МИСЛОВСЬКИЙ.

Також він повідомив, що у вересні цього року в Апеляційний суд Львівської області було передано кримінальну справу проти організованої злочинної групи т.з. «банди Сушка» (на чолі з відомим злочинним авторитетом Артуром СУШКОМ), що тривалий час тероризували жителів Львівщини та прилеглих областей.

«До суду передано матеріали проти 16 членів банди та її лідера, ще 6 членів цієї ОЗГ перебувають у розшуку. На рахунку цього злочинного угруповання з міжрегіональними зв’язками понад 100 злочинів, які були скоєні у Львівській, Рівненській, Тернопільській областях. Лише на Львівщині члени банди СУШКА скоїли 46 злочинів. Саме А.СУШКО та його поплічники у вересні 2003 року, під час проведення спецоперації з їх затримання розстріляли двох працівників спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл» Андрія Орехова та Богдана Миська. Тому ліквідувати цю банду було справою честі правоохоронців», - зазначив І.МИСЛОВСЬКИЙ.