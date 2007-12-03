Яценюк вестиме переговори з усіма фракціями

В.о. міністра закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір провести консультації з усіма фракціями Верховної Ради щодо його можливого обрання на посаду спікера.

Про це він заявив у неділю в інтерв’ю на Першому національному каналі.

В той же час, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «ці консультації будуть проведені тільки після того, як фракція НУ-НС офіційно прийме рішення шодо висунення його кандидатури». Він нагадав, що поки офіційного рішення фракції з цього питання немає.

«Я гадаю, за будь-яких обставин нам потрібно вести переговори з усіма фракціями. Я готовий не звітувати, а мати предметну розмову з усіма фракціями», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він пояснив це тим, що голова Верховної Ради повинен намагатися консолідувати парламент для забезпечення конструктивної роботи законодавчої гілки влади. Крім того, А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що голова ВР не може бути спікером тільки однієї частини парламенту. "Він не може бути головою половини Верховної Ради, він не може бути особою, яка має вузькопрофільний політичний інтерес", - сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку «Наша Україна-Народна самооборона», засідання фракції цієї політичної сили щодо офіційного висунення А.ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР заплановане на понеділок, 3 грудня.