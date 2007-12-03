Віктор Ющенко нагородив Бориса Колесникова орденом ”За заслуги” II ступеня

У п`ятницю Президент Віктор Ющенко вручив державні нагороди і присвоїв почесні звання з нагоди річниці проведення референдуму, що підтвердив акт про незалежність України. Відповідним указом глава держави відзначив 162 людини. Серед них є і народні депутати, зокрема представник Партії регіонів Борис Колесников. Президент удостоїв його ордена "За заслуги" II ступеня.

Традиція вручати нагороди з нагоди річниці референдуму про незалежність, що відбувся 1 грудня 1991 року, була розпочата в 2005 році, після обрання Віктора Ющенка Президентом. Нинішній рік не став винятком. Глава держави підписав указ, яким ухвалив вручити 50 орденів і медалей і присвоїти почесні звання 112 громадянам країни. У документі, як завжди, не розкривається, який зв`язок з подіями 16-річної давності мають нагороджені співробітники промислових підприємств, транспорту, діячі освіти і інших сфер.

Вступну промову пан Ющенко присвятив єднанню політичних сил, що перемогли на позачергових парламентських виборах. При цьому Президент відзначив, що має на увазі всі партії, представлені в парламенті, а не тільки ті, що увійшли до складу коаліції.

– Потрібно зробити багато кроків назустріч. Треба розуміти, що в парламенті всі з однаковими мандатами. Ніхто не старший, ніхто не молодший. Всі делеговані громадянами України, виборцями, - сказав Віктор Ющенко.

Прагнення Президента об`єднати політичні сили підкреслював і той факт, що серед нагороджених опинилися народні депутати від протиборчих політичних сил: троє представників БЮТ, двоє – блоку "Наша Україна–Народна самооборона" і один, Борис Колесников, - Партії регіонів. Указом Президента пан Колесников був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня.

Борис Колесников відомий як один з організаторів з`їзду депутатів всіх рівнів, який відбувся в Сєвєродонецьку 28 листопада 2004 року. У той час пан Колесников був головою Донецької облради. В ході з`їзду він, зокрема, закликав "вирішити питання про створення нової української Південно-Східної держави у формі федеральної республіки". Його столицею Борис Колесников запропонував оголосити Харків. Президент Віктор Ющенко неодноразово заявляв, що вважає необхідним покарати всіх організаторів з`їзду в Сєвєродонецьку, а також тих, хто закликав до федералізації країни.

Слід зазначити, що в останні місяці істотно почастішали випадки підписання Президентом указів про вручення державних нагород. Лише за останні три місяці було видано 78 таких документів (за аналогічний період 2006 року – 45, 2005 року – 17). Нагадаємо, раніше представники Секретаріату Президента неодноразово заявляли, що вважають неприпустимою практику необгрунтованих нагороджень, і як негативний приклад приводили останній рік перебування на посту Президента Леоніда Кучми. Згідно з базою даних президентського сайту, в 2004 році було видано 245 указів про нагородження громадян, зокрема у вересні-листопаді – 88 таких документів.

Коммерсант-Украина