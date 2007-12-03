Політолог вважає, що після виборів Москва не пом’якшає щодо України

Після виборів в Держдуму Росія проводитиме жорстку політику відносно України. Такий прогноз зробив на прес-конференції у понеділок виконавчий директор Російсько-українського інформаційного центру Олег БОНДАРЕНКО.

«В результаті затвердження кредиту довіри партії влади, можна чекати продовження досить жорсткої, ринкової політики РФ по відношенню до всього пострадянського простору, в першу чергу України», - сказав він. О.БОНДАРЕНКО вважає, що можна також говорити, що ціна на російський газ для України збільшиться «більше, ніж це припускає українська сторона».

Підбиваючи підсумки виборів, він зазначив, що структура Держдуми істотно не зміниться. «Що стосується оновлення Держдуми за фракціями, ніякого сильного оновлення чекати не доводиться, за розподілом мандатів приблизно зберігається така ж картинка, що і була в минулій Держдумі», - сказав він. При цьому, на думку О.БОНДАРЕНКА, якісно Держдума зміниться приблизно на третину, в першу чергу за рахунок того, що фракція «Справедлива Росія» оновилася більше ніж на 2/3, також оновилася фракція «Єдина Росія».

Крім того, О.БОНДАРЕНКО вважає, що за підсумками виборів можна зробити висновок, що Володимир ПУТІН «не піде на третій термін», оскільки «зараз йому це вже не потрібно», оскільки він вже одержав кредит довіри. По словами О.БОНДАРЕНКА, в найближчі два тижні стане відоме ім`я наступника В.ПУТІНА, яким, очевидно, стане нинішній прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ.

В.БОНДАРЕНКО також констатував крах системної опозиції в Росії. «Незважаючи на домовленості, які були з представниками адміністрації президента і КПРФ про те, що КПРФ не вестиме активну кампанію проти партії влади, але при цьому одержує від 15 до 18% голосів, ми бачимо, що ці домовленості не були виконані - КПРФ одержала 11,6% на сьогоднішній момент цей відсоток навряд чи істотно збільшиться», - сказав він.

Креативний директор російсько-українського інформаційного центру Олег ПОКАЛЬЧУК вважає, що парламентські вибори в Росії були скоріше схожі на “фарс в радянському стилі”. На його думку, після виборів вектор внутрішньої і зовнішньої політики Росії не зміниться. О.ПОКАЛЬЧУК також вважає “серйозним викликом” для західних демократій обрання Андрія ЛУГОВОГО (номер 2 в списку ЛДПР – скандальний підприємець Андрій ЛУГОВИЙ, підозрюваний Британією у вбивстві Олександра Литвиненка – УНІАН) російським парламентарієм. ”Крім того, що він має тепер мандат недоторканності, це також є демонстративним показником того, що Росія своїх не видає”, - вважає експерт.