Захарченко пішов у відпустку на тлі серії скандалів у міліції
14:54, 16 липня 2013Політика
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Глава МВС Віталій Захарченко пішов у чергову відпустку.
Захарченко перебуває у черговій відпустці з 15 липня
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу МВС.
За словами прес-секретаря міліції Івана Бабаєва, Захарченко перебуває у відпустці з понеділка. "Він перебуває у черговій відпустці з 15 липня. Виконує його обов'язки зараз перший його заступник", - сказав Бабаєв.
Одночасно він не зміг сказати, на який час Захарченко пішов на відпочинок.
"Я не знаю. Це чергова відпустка. Вона буде стільки, скільки визначить міністр", - додав Бабаєв.
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