Захарченко пішов у відпустку на тлі серії скандалів у міліції

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу МВС.

За словами прес-секретаря міліції Івана Бабаєва, Захарченко перебуває у відпустці з понеділка. "Він перебуває у черговій відпустці з 15 липня. Виконує його обов'язки зараз перший його заступник", - сказав Бабаєв.

Одночасно він не зміг сказати, на який час Захарченко пішов на відпочинок.

"Я не знаю. Це чергова відпустка. Вона буде стільки, скільки визначить міністр", - додав Бабаєв.