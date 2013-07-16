У ВМС України переконують, що вони не збираються «здавати Севастополь»

Представник командування національних ВМС, який не побажав назвати своє прізвище, в коментарі УНІАН наголосив, що сьогодні відбувається послідовне реформування Збройних сил України. У тому числі, додав він, реформується система управління.

По-перше, за його словами, на сьогодні у Севастополі розміщується не штаб ВМС, а командування ВМС Збройних сил України, складовою якого є штаб командування ВМС. За словами співрозмовника агентства, планове реформування Збройних сил України передбачає, що командування ВМС ЗС України зі штабом у його складі залишиться в Севастополі. Інша річ, як зазначив офіцер, не виключено, що при Генеральному штабі Збройних сил України створять структуру, якій буде делеговано певні функції, які на сьогодні виконує командування ВМС.

Співрозмовник агентства додав, що командування ВМС ЗС України в процесі реформування, як і інші управлінські структури Збройних сил України, також буде оптимізоване. Однак, як підкреслив він, командування ВМС залишиться у Севастополі, питання про його переведення до Києва не стоїть. Тому, як підсумував офіцер, інформація про заплановане переведення штабу ВМС до Києва є дуже однобокою і не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, народний депутат України від ВО «Свобода», член парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Юрій Сиротюк заявив, що міністр оборони України Павло Лебедєв підписав термінову директиву про переведення штабу Військово-морських сил ЗСУ із Севастополя в Київ.

При цьому депутат висловив переконання, що цей крок не просто послабить, а підірве воєнно-політичні позиції в Севастополі та Криму, призведе до зниження рівня боєготовності та боєздатності ВМС України.

За словами парламентарія, час виконання директиви міністра – вересень-жовтень цього року.

Сиротюк зазначив, що таке рішення міністра оборони свідчить про «наміри влади здати Севастополь та Крим». «Адже за наявності в Севастополі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації виведення керівництва Військово-морських сил України з Севастополя означатиме монопольний вплив російського флоту на військову та політичну ситуацію як у Севастополі, так і в Криму», - підкреслив депутат.