Україна призупинить реверс газу з Угорщини, щоб розширити газопровід

Про це повідомляє оператор газотранспортної системи Угорщини компанія FGSZ Ltd.

«Наш український партнер «Укртрансгаз» має намір провести роботи з розширення системи на українській стороні. З цієї причини поставки до України припиняться з 01.08.2013 По 15.08.2013», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна У червні поточного року збільшила імпорт газу з Польщі та Угорщини удвічі порівняно з травнем – до 262,7 млн кубометрів проти 124,8 млн кубометрів місяцем раніше.

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З червня 2013 року компанія ВЕТЕК, що підконтрольна українському бізнесмену Сергію Курченку, здійснює імпорт природного газу за угорським маршрутом, який становить 130 млн куб. м на місяць.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, потенційний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну з Європи за реверсивними маршрутами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не надає можливості повної відмови від імпорту російського газу.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсивною схемою в Україну через Польщу.