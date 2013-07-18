Попов призначає зустріч лідерам опозиції

Він зазначив, що має намір запросити голів фракцій "УДАР" Віталія Кличка, "Батьківщини" Арсенія Яценюка і "Свободи" Олега Тягнибока на зустріч, у ході якої обговорити подальшу роботу Київради та її блокування.

"Я хочу також запросити для дискусії на цю тему керівників, які представлені у Верховній Раді, які блокують роботу міської ради. Завтра я звернуся до депутатів (Тягнибока, Кличка, Яценюка). Я хочу їх запросити на понеділок, щоб у вівторок зустрітися з депутатами Київради", - цитує Українська правда.

"Можливо, вони не знають, і я хочу пояснити, що ми приймемо важливі рішення, які забезпечать рішення соціальних питань, і почути їхню відповідь", - додав він, висловивши надію на продуктивний діалог з опозиційними лідерами.

На думку Попова, міськрада має проводити засідання хоча б один раз на місяць, але працювати системно.