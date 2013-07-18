Попов призначає зустріч лідерам опозиції
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов запропонував лідерам опозиційних фракцій Верховної Ради обговорити подальшу роботу Київради.
Він зазначив, що має намір запросити голів фракцій "УДАР" Віталія Кличка, "Батьківщини" Арсенія Яценюка і "Свободи" Олега Тягнибока на зустріч, у ході якої обговорити подальшу роботу Київради та її блокування.
"Я хочу також запросити для дискусії на цю тему керівників, які представлені у Верховній Раді, які блокують роботу міської ради. Завтра я звернуся до депутатів (Тягнибока, Кличка, Яценюка). Я хочу їх запросити на понеділок, щоб у вівторок зустрітися з депутатами Київради", - цитує Українська правда.
"Можливо, вони не знають, і я хочу пояснити, що ми приймемо важливі рішення, які забезпечать рішення соціальних питань, і почути їхню відповідь", - додав він, висловивши надію на продуктивний діалог з опозиційними лідерами.
На думку Попова, міськрада має проводити засідання хоча б один раз на місяць, але працювати системно.