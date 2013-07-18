МЗС вручив ноту представнику Посольства РФ у зв’язку із загибеллю рибалок

Сьогодні, 18 липня, до Міністерства закордонних справ України викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова (посол РФ в Україні Михайло Зурабов перебуває у відпустці) у зв’язку із інцидентом, що стався 17 липня в акваторії Азовського моря за участю катера Прикордонної служби РФ, в результаті зіткнення якого з українським маломірним судном загинуло двоє громадян України, пошуки ще двох тривають.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України

Під час зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ України Руслан Демченко висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з діями російських прикордонників та непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, і вручив представнику російського Посольства ноту, йдеться в повідомленні.

Українська сторона вимагає проведення всебічного та об’єктивного розслідування цього інциденту за участю українських та російських компетентних органів, а також вжиття заходів з метою недопущення повторення подібних випадків у майбутньому, підкреслили в МЗС.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв’язку з інцидентом, в якому постраждали українські громадяни, а також запевнила в тому, що з її боку будуть вжиті необхідні заходи з метою забезпечення належного розслідування зазначеного інциденту, поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Російська сторона також запевнила, що надасть всебічного сприяння лікуванню постраждалих, пошуку зниклих безвісти, а також репатріації тіл загиблих українських громадян, йдеться в повідомленні.

Також в МЗС поінформували, що за дорученням Демченка Генеральний консул України у Ростові-на-Дону прибув на місце події з метою забезпечення координації спільних дій компетентних органів України та Росії щодо розслідування інциденту, пошуку зниклих безвісти громадян України, надання допомоги постраждалому та забезпечення репатріації тіл загиблих на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер берегової охорони прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом, двоє рибалок загинули. Одного з членів екіпажу врятовано, пошук ще 2 осіб триває.

Зокрема, за даними Державної прикордонної служби України, «в районі коси Довжанська під час переслідування та маневрування сталося зіткнення прикордонного катера Російської Федерації з українським маломірним судном. Внаслідок інциденту рибальське судно перевернулося. За попередньою інформацією, одного з членів екіпажу врятовано. Сьогодні близько 5.30 ранку у ході пошуково-рятувальних заходів були знайдені тіла 2 затонулих рибалок, пошук ще 2 осіб, які перебували на баркасі, триває.