Партія регіонів визначається з симпатіями щодо Яценюка

У вівторок вранці Партія регіонів затвердить свою позицію щодо голосування по кандидатурі Арсенія Яценюка на посаду спікера Верховної Ради парламенту. Про це “Німецькій хвилі” повідомила депутат від фракції біло-блакитних Ганна Герман.

"Перед засіданням парламенту “біло-блакитні” проведуть політраду, під час якої остаточно визначаться - чи голосувати за Яценюка. Застережень по суті щодо його кандидатури Партія регіонів не має, оскільки є досвід конструктивної співпраці з ним в уряді", - говорить Ганна Герман. Водночас, за її словами, Яценюк може стати компромісною кандидатурою на посаду спікера Верховної Ради лише в тому разі, якщо Партія регіонів стане ядром майбутньої об`єднаної коаліції. «Якщо ми висунемо спільного кандидата, ми будемо за нього голосувати, якщо це буде кандидат лише від однієї частини України, я схильна думати, що ми не будемо брати участь у голосуванні». Водночас, депутат висловила сподівання, що Партія регіонів знайде компроміс і з президентом, і з пропрезидентською політичною силою та стане ядром майбутньої, за її словами, «об’єднаної коаліції».