Партія регіонів визначається з симпатіями щодо Яценюка

09:06, 04 грудня 2007
Політика
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Герман сподівається на компроміс

У вівторок вранці Партія регіонів затвердить свою позицію щодо голосування  по кандидатурі Арсенія Яценюка на посаду спікера Верховної Ради  парламенту. Про це “Німецькій хвилі” повідомила депутат від фракції біло-блакитних Ганна Герман.

"Перед засіданням парламенту “біло-блакитні” проведуть політраду, під час якої остаточно визначаться  - чи  голосувати за Яценюка. Застережень по суті щодо його кандидатури Партія регіонів не має, оскільки є досвід конструктивної співпраці з ним в уряді", -  говорить Ганна Герман. Водночас, за її словами, Яценюк може стати компромісною кандидатурою на посаду спікера  Верховної Ради лише в тому разі, якщо Партія регіонів стане ядром  майбутньої об`єднаної коаліції. «Якщо ми висунемо спільного кандидата, ми будемо за нього голосувати, якщо це буде кандидат лише від однієї частини України, я схильна думати, що ми не будемо брати участь у голосуванні». Водночас, депутат висловила сподівання, що Партія регіонів знайде компроміс і з президентом, і з пропрезидентською політичною силою та стане ядром майбутньої, за її словами, «об’єднаної коаліції».

 

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