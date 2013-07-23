"Свободівця" звинувачують у побитті тих, хто бив журналістів

Про це на своїй Facebook-сторінці написав депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко.

"22 липня на вулиці людьми в цивільному було вистежено та затримано "свободівця" Сергія Бондара. Як виявилось, його затримував карний розшук. Його повезли у сумнозвісне Шевченківське РУВС, де оголосили, що він є підозрюваним у справі 18 травня", - повідомив він.

"Сергія звинувачують у тому, що він "побив" спортсменів-тітушок! Після цього хлопця відвезли до ізолятору тимчасового тримання. Завтра має бути суд, який визначить санкцію. Міліція просить суд дати Сергію 2 місяці СІЗО! Обгрунтовують тим, що він "ніде не працює" (Сергій є студентом стаціонару!) і тим, що він "ухилявся від слідства" (жодної повістки йому не вручали!)", - додав Іллєнко.