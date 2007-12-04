Луценко: Плющ з Януковичем та Ахметовим поїхав на футбол

На розгляд Верховної Ради України висунута тільки одна кандидатура на посаду голови парламенту – Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, своїм правом на висунення кандидатури скористалася фракції коаліції – НУ-НС та БЮТ. При цьому відмовилися висувати будь-які кандидатури фракція Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ.

Після висування кандидатури народний депутат, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ звернувся з проханням до тимчасової президії ВР вилучити картки тих народних депутатів, які відсутні в залі. Серед прізвищ він назвав представника БЮТ Костянтина ЖЕВАГО та представників НУ-НС Івана ПЛЮЩА та Станіслава ДОВГОГО.

У свою чергу, заступник лідера фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО нагадав, що голосування за обрання голови ВР відбувається таємним шляхом і за допомогою бюлетенів. Він також зауважив, що І.ПЛЮЩ не підписав угоду про створення коаліції. «Іван ПЛЮЩ зараз разом з Ринатом АХМЕТОВИМ і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ знаходиться на футболі у Донецьку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.