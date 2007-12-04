Катерина Ющенко: відтворення фашистських символів є абсолютно неприйнятним

Катерина ЮЩЕНКО заявила, що вона дуже стурбована скандалом навколо уроку історії, який відвідували учні 10-го класу Печерської міжнародної школи, серед яких є діти багатьох українців, іноземних дипломатів та інших іноземців.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби К.ЮЩЕНКО з приводу ситуації, що склалася у Печерській міжнародній школі.

Нагадуючи, що йдеться про викладача старших класів, який використовував нестандартні методи для викладання учням жахів тоталітаризму взагалі та Голокосту зокрема, прес-служба повідомляє: “Катерина ЮЩЕНКО переконана, що вимагати від підлітків відтворення фашистських символів є абсолютно неприйнятним, попри всі навчальні наміри. Це особливо недопустимо в країні, яка найбільше постраждала від жахів фашизму та комунізму”.

У заяві прес-служби також вказується, що К.ЮЩЕНКО та її родина сподіваються, що адміністрація школи та батьківський комітет швидко проведуть належні заходи для запобігання таких недоречних та неприйнятних методів викладання у майбутньому.

“Хоча діти родини ЮЩЕНКІВ, які навчаються у молодших класах, не відвідували цей урок, Катерина ЮЩЕНКО категорично проти того, щоб вони могли бачити плакати з будь-якими тоталітарними символами”, - підкреслюється у заяві.

При цьому в документі зазначається, що якщо адміністрація школи не вчинить відповідних дій, родина ЮЩЕНКІВ розгляне питання про переведення дітей до іншого навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (№275 від 4.12.2007 р.) повідомила, що вчитель історії київської Печерської міжнародної школи запропонував учням провести "виборчу кампанію" від імені Гітлера з популістськими гаслами: "Обирайте Гітлера!", "Робота дає миску юшки", "Хліб. Робота. Батьківщина. Ми створюємо Велику Німеччину!" тощо.