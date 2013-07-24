Міністр розповів, що святкування річниці Хрещення обійдеться в 47 мільйонів

На святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі з державного бюджету буде витрачено 47 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури Леонід Новохатько повідомив сьогодні на прес-конференції.

“На саме святкування важко назвати цифру, оскільки значна частина заходів відбувається безкоштовно або за рахунок спонсорів, але те, що було в державному бюджеті, я назвати можу — це 47 мільйонів нещодавно виділив уряд”, - сказав Новохатько.

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Він зазначив, що більшість цих коштів пішли на будівельні та реставраційні роботи. Зокрема, завершуються ремонтні роботи на дзвіниці, у келіях та у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, об’єктів на території Михайлівського Золотоверхого собору, реконструкція Володимирської гірки та інших об’єктів.

За словами міністра, реставраційні роботи на культових об’єктах, але у менших обсягах до 1025-річчя Хрещення Київської Русі буде проведено практично в усіх регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, державні урочистості з нагоди відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі у Києві відбудуться 26-28 липня.