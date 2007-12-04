Яценюк передасть Ющенку пропозицію щодо кандидатури на посаду прем’єра

У середу коаліція передасть Президентові пропозицію щодо кандидатури на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, у середу голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК має передати Президентові відповідне подання.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що оптимальним терміном для формування уряду є два тижні. Зокрема, Президент, відповідно до Конституції, має певний час для розгляду кандидатури і прийняття рішення.

За цей час, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, парламент ухвалюватиме низку законопроектів, які БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” домовлялися ухвалити.