У Кабміні передумали штрафувати нардепів ВР за прогули

Учора Кабінет міністрів переніс розгляд законопроекту про обмеження пільг народних депутатів, який підготували в Мінсоцполітики. Автори документа пропонують значно скоротити витрати на утримання парламентаріїв, проте в підсумковому варіанті законопроекту відмовилися від ідеї штрафувати їх за прогули засідань Верховної ради, - повідомляє Комерсант-Україна.

Про те, що проект закону "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата"" знято з порядку денного засідання уряду, журналістам повідомила Наталія Королевська. "Його (законопроект) не включили до порядку денного", - заявила вона після засідання Кабінету міністрів. Міністр соцполітики зазначила, що документ пройшов узгодження у всіх профільних міністерствах і відомствах, був доопрацьований і переданий до секретаріату Кабміну. "Очевидно, цей законопроект має пройти ще якісь процедури, щоб його остаточно включили до порядку денного засідання уряду", - сказав радник міністра Павло Кучер.

Урядовий законопроект передбачає радикальне скорочення витрат, не пов'язаних безпосередньо із законодавчою діяльністю депутатів, а також обнулення більшості соціальних гарантій діючих і колишніх парламентаріїв. Зокрема, документ скасовує грошову компенсацію за депутатські квартири, замінюючи її тимчасовим наданням службового житла.

Передбачено позбавлення депутатів права на безкоштовні путівки, страхування, санаторно-курортне обслуговування на пенсії. Автори документа вважають за необхідне скасувати виплати безробітним депутатам, які склали повноваження (зараз їм виплачується близько 14 тис. грн на місяць протягом року, а після - 7 тис. грн на місяць до настання пенсійного віку), і пільговий механізм обліку стажу при розрахунку пенсії колишніх парламентаріїв.

Автори документа вирішили відмовитися від п. 2 ст. 23 закону "Про статус народного депутата", в якому парламентаріям надавалося право на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті.

Відмовившись від безкоштовного проїзду в міському транспорті, автори документа передумали штрафувати народних депутатів за прогули засідань. "У разі відсутності народного депутата на робочому місці на засіданні Верховної ради або комітету без поважних причин з його заробітної плати вираховується сума денного заробітку, а також стягується штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати", - говорилося в п. 3 ст. 24, який зник з тексту доопрацьованого законопроекту.

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На думку народного депутата Андрія Павловського ("Батьківщина"), заощадити великі гроші за рахунок введення цієї норми не вдасться. "Більшість депутатів у парламенті - мільйонери, вони можуть дозволити заплатити будь-який штраф. Однак бюджету такі дії пані Королевської великої користі не принесуть", - заявив Павловський. "Таку норму повинні внести до регламенту самі народні депутати, а не Міністерство соціальної політики, - вважає пан Сухий. - Економія на депутатських пільгах, про яку говорить пані Королевська (близько 100 млн грн), - це крапля в морі. Крім того, більшість депутатських пільг, які пропонується скасувати, і так не використовувалися ".

У прес-службі міністра соціальної політики вчора заявили, що розгляд законопроекту може відбутися на наступному засіданні Кабінету міністрів 31 серпня. "Однак чи буде він включений до порядку денного - від нас не залежить", - зазначили в прес-службі.