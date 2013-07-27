ЗМІ: Паломники намагалися силою прорватися на Володимирську гірку

Як передає «Комсомольская правда в Украине», громадяни скупчилися біля загород і почали "тиснути".

На місце негайно прийшла допомога міліціонерам, які стояли біля кордону. Для того, щоб розігнати прочан, правоохоронці стали "живим ланцюжком" і відтіснили.

Як результат натовп практично розсіявся. Біля гірки – практично порожньо. Міліціонери продовжують охороняти, незважаючи на те, що людей практично не залишилося.

Серед прочан було чутно лайку. Багато хто згадував Врадіївку.

За даними «КП в Україні», людей, які пройшли перший кордон, зупинили біля другого на Володимирській гірці. Люди дуже засмучені. Вони обурюються. Кілька чоловіків намагалися прорватися через другий кордон, проте в них це не вийшло.

Люди кричали, що це - "не захід для СБУ-шників". Деякі групи почали розходитися. Тому що, незважаючи на запрошення, вони на молебень так і не потрапили.

За даними видання, серед тих, кого не пускали на молебень на Володимирській гірці, були Ганна Герман і Олександр Омельченко: у них не виявилося запрошень.

За словами прочан, які стали свідками події, в результаті Герман усе-таки пропустили - за посвідченням. Вона була в хусточці й строгій сукні.

Омельченко за кордон так і не потрапив.

Нагадаємо, сьогодні в Києві триває святкування 1025-річчя Київської Русі. Так, на 10:00 заплановано проведення подячного молебну. Його відправить Патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

Проте, прочан, які прийшли на молебень, очікував неприємний сюрприз: пройти на нього можна лише за спецперепустками.

Ті ж, хто пройшов через перший "кордон", вимушені були очікувати в "міліцейському колі", поки проїдуть чиновники й священнослужителі.