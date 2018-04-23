Плющ – 2007 і Плющ – 2004: знайдіть десять відмінностей (фото)

На верхньому фото: депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Іван Плющ у помаранчевому шарфі в оточенні депутатів від Партії регіонів Віктора Януковича та Ріната Ахметова спостерігає за футбольним матчем, у якому грає ФК “Шахтар” у Донецьку. У цей час колеги Плюща із його фракції обирали Голову Верховної Ради – висуванця НУ–НС Арсенія Яценюка. 4 грудня 2007 року.

На нижньому фото: майбутній депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Іван Плющ у помаранчевому шарфі в оточенні колег демократичного табору Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка бере участь у заходах на Майдані під час Помаранчевої революції. 23 листопада 2004 року.