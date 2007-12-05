Янукович нарікає, що українці грошей не дають, а деякі ще й в політику лізуть

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне обнародувати в засобах масової інформації прізвища громадян, які надали фінансову допомогу постраждалим в результаті надзвичайних ситуацій, зокрема, після вибуху будинку в Дніпропетровську, аварій на шахтах в Донецькій області тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів глава уряду попросив віце-прем`єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА обнародувати прізвища цих благодійників.

«Я мав на увазі, перш за все, це допомога, що була надана, я сказав би гуманітарна допомога, як окремими громадянами, так і підприємцями і власниками величезних корпорацій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр навів приклад надання добродійної допомоги в США в 2001 році, коли звичайні громадяни і підприємці перераховували мільярди доларів на допомогу постраждалим внаслідок вибуху торговельного центра в Нью-Йорку.

«Ось це приклад громадянської відповідальності, а не коли говорять, що ми патріоти і при цьому нічого не роблять. І ще лізуть в політику деякі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.