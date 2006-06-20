Верховна Рада сьогодні знову спробує розпочати повноцінну роботу

Минулий фальшстарт депутати пояснили відсутністю парламентської коаліції, і сьогодні з цієї ж причини не виключено, що оголосять ще одну перерву.

Хоча цього разу вона буде не такою тривалою, адже в запасі у партій та блоків лише кілька днів. Якщо коаліції не буде, формально з 25 червня президент отримає право розпустити парламент.

Напередодні лідери БЮТ, "Нашої України" та Соцпартії ще раз оголосили про намір об’єднатися, але найважчий етап переговорів, розподіл портфелів, досі не завершено.

Наразі у розкладі Верховної Ради заплановано лише півгодинні виступи лідерів фракцій. Нових законів в Україні не приймають уже третій місяць.

ICTV