Ювілейний збір пошукових об’єднань «Аджимушкай. 40 років досліджень» відбудеться у Керчі

Всеукраїнське громадське об’єднання «Союз «Народна пам'ять» спільно з громадською організацією «Східно-Кримський центр військово-історичних досліджень» за підтримки Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів України 8-9 серпня 2013 року проведуть міжнародний Ювілейний збір пошукових організацій «Аджимушкай. 40 років досліджень» в м. Керч, АР Крим, Україна.

Метою збору є обмін передовим досвідом у сфері військово-меморіальної роботи і польових досліджень в Україні та Російській Федерації, розробка загальних підходів до збору, аналізу та обліку отриманої інформації. Під час заходу у форматі семінару планується обговорити форми сприяння реалізації державної політики у сфері увічнення пам’яті загиблих у роки війни, шляхи вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері, впровадження сучасних методів та технологій централізованого збору та накопичення даних, необхідність уніфікації звітної документації щодо результатів пошукових робіт».

У роботі Ювілейного збору візьмуть участь представники органів виконавчої влади України, члени регіональних пошукових та громадських організації, керівники та фахівці вітчизняних та закордонних спеціалізованих підприємств.

В рамках заходу передбачено відвідання пошукового табору Вахти «Аджимушкай-2013», де триває дослідження каменоломень, Музею історії оборони підземної фортеці. Також відбудеться презентація книги «Відкриваючи таємниці Аджимушкаю» та фільму «Підземна цитадель», що отримав гран-прі Міжнародного фестивалю теле- і радіопрограм «Перемогли разом!».

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь в урочистому відкритті Ювілейного збору пошукових організацій «Аджимушкай. 40 років досліджень» та роботі тематичного семінару, які відбудуться 8 серпня 2013 року за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Московська, 18, пансіонат «Київ». Початок о 13:30.

За додатковою інформацією прохання звертатися до прес-служби ВГО «Союз «Народна Пам'ять»: +38 067 249 70 43, +38 063 677 69 69; або poshuk_pr@ukr.net.

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