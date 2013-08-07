Білий дім назвав дві причини, з яких Обама скасував зустріч з Путіним

Рішення Росії надати тимчасовий притулок Едварду Сноудену, а також відсутність прогресу щодо порядку денного стали причиною рішення Барака Обами скасувати зустріч з Володимиром Путіним у Москві, цитує телеканал Fox News заступника радника з національної безпеки президента США Бена Родса.

"Ми як і раніше працюємо з Росією з питань, з яких у нас є спільність поглядів, але одностайною думкою президента і його команди з національної безпеки було те, що саміт не має сенсу в нинішній атмосфері", - сказав Родс.

За його словами, історія зі Сноуденом погіршила вже наявні труднощі у взаєминах, і немає свідчень на користь того, що можна досягти прогресу в Москві щодо порядку денного зустрічі. У цій ситуації Обама вирішив скасувати двосторонню зустріч, сказав Родс.

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