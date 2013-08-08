ЗМІ: У Луганську закрили останню українську книгарню

Магазин розташовувався в торговому центрі, але днями керівництво комплексу попросило звільнити приміщення, розповів сам власник "Східної брами" Дмитро Снегирьов газеті «Сегодня».

«Мені сказали, що на це місце в'їде російський бізнесмен і відкриє тут спортивний магазин. Нам же запропонували приміщення на першому поверсі комплексу, але воно дуже велике для нас, і оренда там - у два рази вища ніж нинішня. А наш магазин неприбутковий», - пояснив Снегирьов.

У Снегирьова є підозри, що реальна причина закриття магазину - політична. За словами підприємця, тиск на нього почався після візиту київського патріарха Філарета до Луганська, підтримку якому надала очолювана Снегирьовим громадська організація.

«Східна Брама» в Луганську відкрилася у березні цього року і спеціалізувалась на продажі книг, дисків, національної символіки, футболок і сувенірів.

«Міф про те, що українські книги на Сході України не сприймаються, був нами розвіяний. У нас були свої покупці, причому звичайні громадяни, а не «професійні українці» або «патріоти». Нашими бестселерами були книги Василя Шкляра, Сергія Жадана, Оксани Забужко, Юрія Андруховича. Був великий попит на футболки з національною символікою, українську класичну музику і українські мультфільми», - підкреслив власник магазину.

У відділі оренди ТЦ журналістам заявили, що вперше чують про те, що магазин української книги «Східна Брама» залишає територію закладу. Пообіцяли передзвонити, але слова не дотримали.