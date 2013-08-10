"Батьківщина" оскаржить легітимність Київради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Батьківщина», 9 серпня в Окружному адміністративному суді мало відбутися перше засідання за позовом представника міської організації партії, народного депутата Олександра Чорноволенка до секретаря Київради Галини Гереги.

Позов, яким пропонувалося у суді визнати незаконним і скасувати розпорядження Гереги про проведення засідання сесії Київради 11 липня, був відкликаний «Батьківщиною» у зв’язку з призначенням судового розгляду вже після термінів того, як спірне засідання відбулося, а тому предмет спору був відсутній.

Суд повернув позов «Батьківщини» без розгляду через відсутність предмету спору та його відкликання. Разом з тим на тому ж засіданні залучив до участі у справі нового позивача – депутата Київської міської ради Юрія Дмитрука, який заявив нову позовну вимогу – визнати Київську міську раду та секретаря Київської міської ради легітимними до наступних виборів. При цьому, заявляють в “Батьківщині”, суд відмовився задовольнити клопотання про залучення до участі у справі депутатів Київради, питання про повноваження яких він вирішував.

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“Своїм рішенням Окружний адмінсуд не тільки «благословляє» подовження строків депутатської каденції діючого складу Київради, легітимність всіх пленарних засідань Київради, але й «узаконює» виконання секретарем Київради Галиною Герегою функцій міського голови”, - вважають у парторганізації.

«Депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, яких суд проігнорував у даному судовому процесі, подаватимуть апеляцію. Ми вважаємо, що шановний Юрій Павлович Дмитрук не може представляти у суді волю та інтереси всіх депутатів Київради, а тим більше, якщо наші депутати такої згоди йому не надавали», - говориться у повідомленні осередку “Батьківщини”.

“Також суд поставив новий рекорд по швидкості розгляду – поданий сьогодні позов був розглянутий із винесенням рішення протягом менш як двох годин”, - підкреслюється у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" заблокували трибуну Київради. У зв’язку з блокуванням Герега закрила сесію Київради. Фактично сесія не відбулась.