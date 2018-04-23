Ваші ставки, панове: скільки голосів набере Тимошенко у Верховній Раді?

Ми закликали експертів та політиків “робити ставки” – хто назве точнішу кількість голосів за Тимошенко-прем’єра, того нагородимо призом. Ось результати опитування.

Володимир Фесенко, політолог: 227

Комуністи відпали після аргументованої зустрічі з регіоналами

Якщо Юлія Тимошенко стане прем’єром, то за неї віддадуть 227 голосів. Але ризик досить великий. Показовим є голосування за спікера. Одна справа – підкинути голосів при таємному голосуванні, ще й у пакеті – тут проблем би не було, ніхто, зокрема фракція комуністів, не зазнав би особливих іміджевих втрат... А ще є внутрішній конфлікт у керівництві фракції КПУ, тож Петро Миколайович, скажемо так, не дуже стримано ставиться до Адама Івановича.

Головне, комуністи з’їхали з теми після зустрічі з регіоналами. Можна тільки здогадуватися, які аргументи наводили представники ПР. Участь комуністів виключена на 99,9%.

Наскільки мені відомо, у Юлії Тимошенко має серйозні побоювання, що можуть забрати з голосування когось із її депутатів.

Віктор Небоженко, політолог: 230

Тимошенко вміє працювати зі слабкими душами

За Тимошенко проголосує трохи більш як 227. У неї є близько п’яти прихованих голосів від КПУ й один від Литвина. Думаю, що 230 буде.

Тимошенко вміє професійно працювати зі слабкими душами, членами фракцій, які програли. Тому кілька таких осіб, що розраховують на посади заступників міністрів, вирішення якихось комерційних проблем, будуть готові проголосувати.

Михайло Погребінський, політолог: 227

Володимир Маленкович, політолог: 227

Може, ще Плющ проголосує, може, хтось один із фракції Литвина. Але 227 – найбільш реальна цифра.

Олексій Гарань, політолог: 234

Голосуватиме навіть Єхануров

Умовно проголосує 234. НУ–НС має підтримати цю кандидатуру. Хоча ми знаємо, що є проблеми всередині фракції, але голосування буде відкрите й ті, хто хотів би її не підтримати, спровокують проти себе потужний інформаційний удар. Це не в інтересах “Нашої України” і не в довгострокових інтересах Президента.

Показово, що Юрій Єхануров також заявив, що голосуватиме за Юлію-прем’єра. Мені здається, що серед тих, хто підтримає Тимошенко, будуть депутати фракції Литвина, а окремим регіоналам завадить її підтримати лише внутрішньофракційна дисципліна. Переконаний, що прагматичне крило Партії регіонів зацікавлене в тому, щоб не загострювати відносини з майбутньою владою.

Валерій Коновалюк, ПР: 230

У цій ситуації мені подобається цифра 230.

Микола Томенко, БЮТ: 227 Як громадянин я стою за цифру 300, але як політик – передбачаю 227.

Святослав Піскун, ПР: 227

Юрій Мірошниченко, ПР: 227

Володимир Яворівський, БЮТ: 238

Звідки візьмемо – звідки візьмемо... Побачите, звідки...

Лілія Григорович, НУ–НС: 236

Проголосує демкоаліція та Іван Степанович Плющ – це вже 228. А ще є депутати фракцій, які не кооптовані в олігархічні кола інших фракцій, їм близька наша ідеологія.

Опитувала Маша Міщенко