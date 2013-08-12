Азаров доручив виділити кошти на ремонт зруйнованого будинку у Луганську

Про це повідомляється на персональному сайті Азарова.

На тему: Постраждала від вибуху в Луганську дитина лежить у комі

“Щойно на робочій нараді членів уряду я доручив виділити з резервного фонду кошти на відновлення і реконструкцію будинку. На щастя, фахівці вже встановили, що це можна зробити”, - повідомив прем'єр.

При цьому він не уточнив суму, яка буде виділена.

За словами Азарова, усім постраждалим буде надана матеріальна допомога.

Прем'єр також зазначив, що на місці трагедії в Луганську дуже добре спрацювали рятувальники і медики.

“Були на місці вже за три хвилини (рятувальники і медики – УНІАН). Аварія дуже складна: будинок 17-поверховий. Вчора я у терміновому порядку доручив створити на місці оперативний штаб. Організовано надається медична і психологічна допомога сім'ям постраждалих, людям, які залишилися без житла, надано тимчасовий дах над головою. Охорону громадського порядку і майна в районі аварійного будинку здійснюють працівники Луганського міського відділу внутрішніх справ”, - повідомив Азаров.

Прем'єр також висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, в результаті якого загинули двоє людей, 10 - госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості, з них, за даними, ДСНС - троє дітей, за даними ОДА – четверо.