Жириновський заявив про намір брати участь в президентських виборах 2008 року

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив про свій намір брати участь в президентських виборах 2008 р. і підкреслив, що шансів перемогти у нього набагато більше, ніж у всіх наявних кандидатів, пише "Коммерсант`". Такий ранній старт президентської кампанії експерти пояснюють тим, що лідер ЛДПР повинен відвернути громадськість від кардинальної правки Держдумою виборчого законодавства. При цьому його опоненти з КПРФ упевнені, що Володимир Жириновський зможе виграти вибори, тільки якщо стане офіційним наступником Володимира Путіна. До влади в країні лідер ЛДПР має намір прийти без жодного насильства – тільки шляхом вільних виборів. Відповідаючи на запитання журналістів про можливого наступника Володимира Путіна, пан Жириновський карбував: "Президент Росії на виборах нікого підтримувати не бу-де!" За його словами, пан Путін просто складе повноваження і "піде зі свого поста із задоволенням, що в Росії діє демократія". "У нас не монархія!" – резюмував лідер ЛДПР, підкресливши, що в цих умовах шансів перемогти у нього набагато більше, ніж у всіх наявних кандидатів. Проте за наслідками останніх опитувань,як і раніше лідирує перший віце-прем`єр Дмитро Медведєв з 10,3%, випередивши лідера ЛДПР (7,3%) і іншого потенційного наступника, віце-прем`єра і міністра оборони Сергія Іванова (7,2%). Але всі вони катастрофічно відстають від кандидата, якого назве Путін, за нього згодні проголосувати 43% росіян.

Утро.ру