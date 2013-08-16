Депутат пропонує на 10 років зафіксувати межі одномандатних округів

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Законопроектом пропонується статтю 18 закону "Про вибори народних депутатів України" доповнити новою частиною другою, яка визначає, що зміна меж одномандатних виборчих округів, утворених Центральною виборчою комісією, може проводиться кожний десятий рік від дня проведення останніх чергових виборів депутатів, з урахуванням вимог частини третьої цієї статті.

Водночас, частиною третьою визначається, що одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі.

Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається ЦВК, виходячи з відомостей Державного реєстру виборців.

Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.

При цьому, перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується ЦВК не пізніш як за сто сімдесят п'ять днів до дня голосування в загальнодержавних та у регіональних друкованих засобах масової інформації.

Як відзначається у пояснювальній записці, передбачається, що прийняття даного законопроекту дасть можливість депутатам та кандидатам в депутати завчасно визначатись з тим, інтереси якого округу вони представлятимуть, здійснюючи свої повноваження у парламенті.