"Батьківщина" поклала відповідальність за майбутні зіткнення на Попова

"Партія "Батьківщина" запропонувала у суботу провести зустріч представників опозиційних сил та громадських активістів із секретарем Київради Галиною Герегою, щоб обговорити питання недопущення громадянського протистояння під час запланованої на 19 серпня позачергової сесії нелегітимної міської ради", - йдеться в заяві партії.

Опозиція, зокрема, планувала закликати владу "відмовитися від планів спровокувати сутички, використавши бюджетників міста як "живий щит", яких під страхом звільнення з роботи збираються вигнати на мітинги, щоб легалізувати незаконне засідання Київради.

Однак сьогодні стало очевидним, що влада не налаштована на діалог з громадськістю та замість обговорення питання подальшого майбутнього місцевого самоврядування у Києві застосовує репресивні методи до небайдужих киян.

Зокрема, за надуманими підставами на 5 діб було заарештовано громадських активістів Єгора Соболєва та Ігоря Луценка. Міліцією також було затримано активістку і журналістку Тетяну Чорновіл", - зазначає "Батьківщина".

У зв’язку із цим в "Батьківщині" вважають неприйнятною заплановану на 17 серпня зустріч із керівництвом міста. Відтак заявляємо, що вся повнота відповідальності за можливі провокації та сутички під час спроб провести нелегітимну позачергову сесію Київради лежатиме виключно на міській владі", - йдеться у заяві.