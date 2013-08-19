"Батьківщина": на засіданні не було більше половини депутатів Київради

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

Фракція вимагає від прокуратури відкрити кримінальну справу “проти незаконних дій влади, яка провела засідання міської ради всупереч нелегітимності Київради та проти злочинних дій провладних депутатів, які перешкоджали діяльності представників опозиційних сил, журналістам, працівникам Київради і КМДА та громадським активістам”.

За словами Меліхової, сьогодні було порушено і режим роботи органу місцевого самоврядування та порядок пропуску осіб до адмінкомплексу Київради, який не забороняє пропуск до будівлі громадян навіть у сесійні дні.

Так, за даними Меліхової, до будівлі не змогли пройти не лише частина журналістів, громадські активісти і народні депутати, а й працівники секретаріату Київради і працівники КМДА.

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У фракції заявляють також про порушення принципу гласності у роботі та відкритості пленарних засідань (ст. 2 регламенту Київради); порушення ст. 5 п. 21 регламенту Київради, якою передбачено право депутата на безперешкодний прохід, проїзд на території підприємств, установ та організацій комунальної власності. Крім того, як стверджують у “БЮТ-Батьківщині”, порушено ст. 28 регламенту, “оскільки на засіданні фактично не було присутньо більше половини депутатів Київради”.